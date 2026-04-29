Día del Animal: Abdul Onur, un héroe anónimo que lucha por los perros callejeros
El conocido proteccionista de animales, quien se hace llamar “Abdul Onur” pidió respeto, amor y responsabilidad para con el cuidado de las mascotas en este día tan especial.
Salta Hoy
29 / 04 / 2026
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A Onur se lo ve a diario en el centro de la Ciudad vendiendo repasadores y pidiendo donativos para sostener a los 20 perros rescatados de la calle que tiene en su hogar ubicado en Ampliación 20 de junio.
“La mano viene dura, pero la gente no duda en donar y por suerte a mis animalitos no les falta el alimento”, manifestó