Femicidio en El Tipal: Alegatos en el juicio por la muerte de Mercedes Kvedaras
Esta mañana las partes presentarán sus conclusiones ante el tribunal. José Eduardo Figueroa es el principal imputado en el caso.
Salta Hoy
29 / 04 / 2026
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La discusión se centrará en siete puntos clave relacionados con el hecho, ocurrido el 4 de agosto de 2023.
La fiscalía y la querella argumentarán que se trató de un femicidio, mientras que la defensa sostendrá que fue un accidente.
El tribunal deberá deliberar después de las exposiciones y la sentencia podría conocerse pronto.