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EN VIVO 13:00 a 14:00 HRS

Salta Hoy

Conducción: César Alurralde y Delia Aguilar

PROX. 14:00 a 15:00 HRS

 

Los Bohemios

Programa Cultural 

PROX. 15:00 a 17:00 HRS

 

La Tarde con Amigos

Un clásico de la radio salteña.

PROX. 17:00 a 19:00 HRS

 

Todo Pasa

Magazine de Interés Gral. 

PROX. 19:00 a 20:00 HRS

 

Punto de Encuentro

Periodístico

PROX. 20:00 a 21:00 HRS

 

60 Municipios

Red Federal de Información local.

PROX. 21:00 a 22:00 HRS

 

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Programa cultural y social 

PROX. 22:00 a 00:00 HRS

 

Música y Memoria

Música, relatos, historia y la mejor compañía.

 

Toda la programación

Todo listo para el "Desafío Clásica 1° de Mayo" en el Monumento a Güemes

Se trata de una modalidad participativa y hoy a las 18:00 dará inicio la previa con las acreditaciones de los 120 participantes.

Salta Hoy

30 / 04 / 2026

 

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El evento contará con un ambiente festivo que incluye food trucks y shows musicales en vivo para disfrutar en familia.

La acción principal comenzará este viernes 1 de mayo, con la largada oficial a las 10:00 desde la Escuela de Emprendedores, en Av. Independencia 910.

 

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AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

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