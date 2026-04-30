Todo listo para el "Desafío Clásica 1° de Mayo" en el Monumento a Güemes
Se trata de una modalidad participativa y hoy a las 18:00 dará inicio la previa con las acreditaciones de los 120 participantes.
Salta Hoy
30 / 04 / 2026
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El evento contará con un ambiente festivo que incluye food trucks y shows musicales en vivo para disfrutar en familia.
La acción principal comenzará este viernes 1 de mayo, con la largada oficial a las 10:00 desde la Escuela de Emprendedores, en Av. Independencia 910.