Empleados municipales de Salta capital cobrarán este viernes los sueldos de abril
Los haberes tienen un incremento del 2% acordado en paritarias.
Salta Hoy
30 / 04 / 2026
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La Municipalidad de Salta confirmó que los empleados municipales cobrarán el sueldo correspondiente a abril el próximo viernes.
El salario del cuarto mes del año estará disponible en cajero el 1° de mayo con un aumento del 2%, según lo acordado con los gremios municipales.
Desde el Ejecutivo Municipal se continúa trabajando para poder cumplir con las obligaciones salariales y acuerdos de paritarias para este 2026.