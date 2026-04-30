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Empleados municipales de Salta capital cobrarán este viernes los sueldos de abril

Los haberes tienen un incremento del 2% acordado en paritarias.

Salta Hoy

30 / 04 / 2026

 

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La Municipalidad de Salta confirmó que los empleados municipales cobrarán el sueldo correspondiente a abril el próximo viernes. 

El salario del cuarto mes del año estará disponible en cajero el 1° de mayo con un aumento del 2%, según lo acordado con los gremios municipales.

Desde el Ejecutivo Municipal se continúa trabajando para poder cumplir con las obligaciones salariales y acuerdos de paritarias para este 2026.

 

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