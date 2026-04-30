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El veredicto por el femicidio en El Tipal se conocerá hoy a las 13:30

En sus últimas palabras, José Figueroa pidió perdón a sus hijos, a las familias Kvedaras y Figueroa, y dijo que “reza mucho por Mer”.

Salta Hoy

30 / 04 / 2026

 

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Durante cinco minutos, José Eduardo Figueroa habló a los jueces haciendo uso de los derechos de sus últimas palabras antes de dar a conocer el veredicto.

En medio de sollozos y con frases y palabras entrecortadas se refirió largamente a sus tres pequeños hijos llamándolos por su nombre.

“Le pidió perdón y todos los días rezo para que Dios los ayude a sanar su dolor“, dijo y aseguró que “sepan que van a tener un papa que los va a querer siempre”.

Agradeció especialmente al hermano de Mercedes quien tiene a su cargo a los tres hijos de la infortunada pareja. “Es muy importante que ellos estén juntitos”, le dijo.

Al inicio de su alocución se dirigió directamente a los familiares de Mercedes Kvedaras, presentes en la sala asegurando:  “entiendo su dolor, lo vivo en carne propia todos los días, estoy muy avergonzado por todo esto y lamento todo esto que les hice vivir”.

“Pido perdón también a mi familia porque les cause mucho dolor. Yo rezo mucho por mi familia y por Mer”.

Cuando se refirió a sus hijos les dijo que fueron buscados y criados con mucho amor y les recordó que siempre tendrán un padre que los va querer siempre.

“Pido que Dios ayude a sanar y a quitar todo el odio por mi falta de entendimiento, que yo no puedo explicar”, indicó.

La Sala pasó a cuarto intermedio y el veredicto se conocerá a las 13:30.

 

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