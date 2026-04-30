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Pagan hoy a la totalidad de los empleados de la Administración Pública Provincial

El Gobierno de la Provincia de Salta informó que los sueldos correspondientes al mes de abril de 2026 serán abonados en una única jornada.

Salta Hoy

30 / 04 / 2026

 

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De esta manera, este jueves 30 de abril se acreditaron los haberes para la totalidad de los trabajadores de la administración pública provincial, incluyendo los sectores de salud, seguridad, educación, administración central y organismos descentralizados.

La medida se adopta en vísperas del Día del Trabajador, con el objetivo de que los agentes estatales dispongan de sus salarios antes de la conmemoración, brindando mayor previsibilidad y organización.

Con esta decisión, el Ejecutivo provincial reafirma su compromiso con el cumplimiento en tiempo y forma del pago de sueldos y el acompañamiento a los trabajadores del Estado.

 

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