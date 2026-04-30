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Clásica 1° de Mayo: cortes de tránsito y recomendaciones para conductores

La Municipalidad de Salta organiza un operativo de seguridad para la carrera de ciclismo que se llevará a cabo mañana a partir de las 8:00, desde el Monumento a Güemes.Se espera una gran cantidad de público que acompañe a los ciclistas.

Salta Hoy

30 / 04 / 2026

 

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La Municipalidad, a través de las áreas de Tránsito y Seguridad Vial, prepara un importante operativo por la Clásica 1° de Mayo, una de las carreras de ciclismo más importantes del país.

La competencia se realizará mañana a partir de las 8, donde además se espera una cantidad importante de público acompañando a los ciclistas.

Se dispondrán de 144 efectivos motoristas móviles e infantes. Además, se diagramaron 115 cortes momentáneos y solo 5 permanentes, que se efectuarán en la zona del Monumento a Güemes, donde será la largada y llegada.

Cabe destacar que los cortes momentáneos se harán dependiendo de lo que vaya ocurriendo en cada categoría de la carrera.

El recorrido será el siguiente:

LARGADA: Monumento al Gral. Güemes.

Avda. Uruguay – R. Católicos – Avda. R. P. Costas – Avda. Bolivia – Avda. Arenales hasta antes de Avda. J. D. Perón, retorna por Avda. Arenales hasta – Diego Diez Gómez – 12 de Octubre –Circunvalación Juan XXIII – J. de Dios Usandivaras – Cnel. Vidt – Ayacucho (contramano) – R. de Bélgica – V. Tedín – Los Lanceros – Avda. Independencia – Avda. H. Irigoyen – Terminal – V. de la Plaza – San Martín (contramano) – M. Boedo – J. Tobías – Gurruchaga.

LLEGADA: Monumento Gral. Güemes.

Se solicita a los conductores utilizar vías alternativas al recorrido y acatar las indicaciones del personal uniformado.

El recorrido

 

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