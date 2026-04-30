La UTA confirmó el depósito de diferencias salariales antes del Día del Trabajador

Inicialmente, se había informado que el pago se realizaría la próxima semana.

Sin embargo, las conversaciones entre el secretario General de la UTA, Pedro Fernando Cruz y el ministro de Gobierno, Ignacio Jarsún, avanzaron de manera positiva.

El depósito se realizará en las próximas horas y los afiliados podrán disponer de esos fondos a partir de mañana viernes 1 de mayo.

Las sumas varían desde los 200 mil pesos, según la antigüedad.