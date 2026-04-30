Femicidio en El Tipal: En esta última jornada se vio a un Figueroa muy conmovido

Juárez, además destacó la tranquilidad de la familia Kvedaras al escuchar sus últimas palabras.

“No se vieron sentimientos notables en sus rostros“, expresó.

Finalmente el cronista sostuvo que Figueroa no aportó datos nuevos en relación al caso y mencionó que la jornada de este jueves -en la que se dieron a conocer los alegatos de las tres partes- tuvo una duración de 12 horas.

“Me llegaron mucho las palabras de Jorge Ovejero, uno de los abogados de la querella quien aseguró que ‘Mercedes vivía en una jaula de oro’”, al explicar el buen pasar financiero paralelo a la violencia de género que sufría antes de su muerte: “Ella recibía insultos, violencia económica y era denigrada a diario por Figueroa”, recordó Juárez.



