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Calles con mejor circulación en la Ciudad

En el marco del plan de recuperación de calles, la Municipalidad realizó la repavimentación de uno de los corredores viales más utilizados en la zona este, tanto para ingresar al centro como para conectarse con el Portezuelo y salida de Salta.

Salta Hoy

30 / 04 / 2026

 

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Se trata de la avenida Yrigoyen, más precisamente en el tramo comprendido entre Artigas y Acevedo, sentido sur – norte. En total se trabajó sobre 500 metros de longitud.

Gastón Viola, secretario de Obras Públicas de la Municipalidad de Salta habló de las obras 

El funcionario  anticipó que le presupuesto municipal no contempla nuevas obras de pavimentación por falta de fondos.

También mencionó cómo marchan las obras de la Plaza Evita.

El proyecto incluye nuevos juegos para niños, parquización, iluminación LED, una estación deportiva y una cancha renovada para practicar fútbol, básquet y otras actividades.

Se sumarán baños públicos, nuevos senderos, rampas de accesibilidad y un paseo gastronómico, con la idea de convertir la plaza en un lugar de encuentro para las familias.

Los puestos de comida que funcionaban en el lugar fueron retirados de manera temporal y podrán regresar cuando finalicen los trabajos, con instalaciones renovadas.

El funcionario mencionó, por otro lado, los numerosos reclamos que el área recibe por la falta de pavimentación en Barrio El Huaico.

“Es un barrio muy nuevo que tiene algunas calles pavimentadas, pero el resto es de tierra”  manifestó  y reafirmó que el presupuesto no comprende pavimentación para la barriada. Sin embargo, anticipó tareas de enripiado en las calles de esa zona. 

 

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