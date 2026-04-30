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La crisis tocó las puertas de las carnicerías

Cae abruptamente la venta en la última semana del mes.

Salta Hoy

30 / 04 / 2026

 

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Por tal motivo los propietarios de los negocios pusieron un parate en las subas de los precios.

“Muchos además buscan repuntar las ventas con varias promociones”  dijo por Radio Salta, Dardo Romano, propietario de carnicerías y productor agropecuario.

Romano explicó que la escasez de carne se originó en el gobierno de Kirchner cuando se faenaron muchas hembras.

El carnicero indicó que después del día 15 de cada mes,  los clientes compran cortes económicos con la tarjeta de crédito. ”Algunos directamente optaron por el pollo”, indicó Romano. 

Finalmente comentó que el asado tiene un costo de 10 mil pesos por personas. 

Una encuesta realizada por Radio Salta en las puertas de la carnicería Brunetti arrojó que los trabajadores salteños optaron por preparar el típico plato regional. “Es más barato que hacer asado”, explicaron. 

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