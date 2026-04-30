La CGT marcha en Buenos Aires, pero en Salta no habrá ninguna manifestación
Este viernes 1 de mayo en Salta capital se llevará a cabo un acto desde las 10:30 en la plaza del Barrio San José.
Salta Hoy
30 / 04 / 2026
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Este evento es organizado por la CGT, que invita a todos los gremios y a la comunidad en general.
La organización busca protestar contra la reforma laboral y otras medidas que afectan a la sociedad.
Carlos Rodas, secretario general de la CGT, confirmó la participación de sectores sociales en el acto.