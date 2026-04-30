Femicidio en El Tipal: José “Jota” Figueroa fue condenado a prisión perpetua

[Foto gentileza Diario El Tribuno]

El juicio se llevó a cabo con tribunal colegiado integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos (presidenta), Eduardo Sángari y Leonardo Feans (vocales).

El hecho ocurrió el 4 de agosto de 2023 en el barrio privado El Tipal.

José Figueroa escuchando la sentencia