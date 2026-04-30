Femicidio en El Tipal: José “Jota” Figueroa fue condenado a prisión perpetua
Fue por el crimen de su esposa Mercedes Kvedaras. La sentencia fue dada a conocer minutos antes de las 14:00 desde Ciudad Judicial.
Salta Hoy
30 / 04 / 2026
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[Foto gentileza Diario El Tribuno]
El juicio se llevó a cabo con tribunal colegiado integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos (presidenta), Eduardo Sángari y Leonardo Feans (vocales).
El hecho ocurrió el 4 de agosto de 2023 en el barrio privado El Tipal.
José Figueroa escuchando la sentencia