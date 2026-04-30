Femicidio en El Tipal: Últimas palabras del acusado y fallo de la Justicia

Se conocerá el fallo sobre la responsabilidad penal de José Eduardo Figueroa.

La fiscal solicitó prisión perpetua, argumentando que se trató de un femicidio.

La defensa, por su parte, negó la existencia de violencia de género y pidió una pena mínima.

El tribunal dará su veredicto a las 8.30, en un caso que conmocionó a la comunidad salteña por su gravedad.