El Sub 13 de Salta se consagró campeón en el Mundialito de España

El seleccionado Sub 13 de Salta se consagró campeón en un torneo internacional disputado en España, tras una destacada actuación que lo posicionó como uno de los mejores equipos del certamen. El logro representa un nuevo hito para el fútbol juvenil de la provincia, que continúa sumando reconocimiento a nivel internacional.

Victoria contundente en la final

En el partido decisivo, el equipo salteño se impuso por 3 a 0 frente al Steaua Bucarest, cerrando el campeonato con una actuación sólida. El conjunto dirigido por Alejandro Frezzotti logró mantener el invicto a lo largo de la competencia.

Una campaña destacada

Durante el torneo, el Sub 13 mostró un juego intenso, con presión alta y gran eficacia ofensiva. A pesar de los nervios propios de la final, el equipo logró sostener su rendimiento y confirmar el nivel que había demostrado en las instancias previas.

Resultados que marcaron el camino

El camino al título incluyó goleadas y triunfos contundentes: 13 a 0 frente a Barcelona, 8 a 0 ante un seleccionado de México, 2 a 0 contra Cambrils de España y 6 a 2 frente a Liverpool en la fase de grupos.