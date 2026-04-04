Fuga en la Alcaidía de Salta: recapturan a uno de los detenidos

Dos presos se fugaron durante la madrugada de la Alcaidía General N°1 de Salta, en un episodio que activó un amplio operativo policial y encendió alertas en el sistema de seguridad provincial. La evasión generó un despliegue inmediato con controles en puntos estratégicos, patrullajes intensivos y rastrillajes en distintas zonas.

Identificación de los evadidos

Los detenidos fueron identificados como Jonathan Jordan Peloc, de 41 años, y Jorge Miguel Ángel Fernández, de 31. Peloc estaba acusado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, en una causa vinculada a un hecho ocurrido en 2024, mientras que Fernández se encontraba imputado por robo.

Recaptura y búsqueda activa

Horas después de la fuga, las autoridades confirmaron la recaptura de Fernández, quien volvió a quedar bajo custodia. En tanto, Peloc continúa prófugo y es intensamente buscado por la Policía de Salta, que mantiene activo el operativo y solicita la colaboración de la comunidad para aportar información.

Investigación interna en curso

De manera paralela, se inició un sumario interno para determinar cómo se produjo la evasión dentro de un establecimiento bajo custodia estatal. Hasta el momento no se difundieron detalles oficiales sobre la mecánica del escape, lo que genera interrogantes sobre posibles fallas en los protocolos de seguridad.

Preocupación por el perfil del prófugo

El caso adquiere mayor relevancia por el antecedente de Peloc, quien ya había permanecido prófugo durante más de un año antes de ser detenido.