Alarma sanitaria en Orán: dos gendarmes muertos por hantavirus y más de 12 casos

La muerte de un segundo efectivo de la Gendarmería Nacional Argentina encendió las alertas sanitarias en el norte de Salta, donde ya se registran al menos 12 casos de Hantavirus, la mayoría concentrados en la ciudad de San Ramón de la Nueva Orán. Ante este escenario, la fuerza federal solicitó la intervención urgente del IOSFA para garantizar la atención médica de su personal.

El pedido fue dirigido al titular del organismo, el coronel Ariel Guzmán, a través de una misiva en la que se advierte sobre la “criticidad del escenario sanitario” en la región, afectada por diversas enfermedades tropicales endémicas.

En el documento, la Gendarmería señala que el norte salteño presenta condiciones epidemiológicas propias de zonas subtropicales, con circulación de patologías como dengue, leishmaniasis y chikungunya, además del hantavirus, lo que exige un acceso “oportuno, continuo y eficaz” a los servicios de salud, sin demoras ni restricciones.

Según se detalla, de los 12 casos confirmados en la provincia, 10 corresponden al departamento Orán, lo que evidencia la fuerte incidencia de esta enfermedad en la zona. El hantavirus, recordaron, es una patología de alta mortalidad que se transmite por contacto con secreciones del denominado ratón colilargo, frecuente en áreas rurales y de monte.

La situación genera especial preocupación en el personal de Gendarmería, que cumple funciones en zonas de frontera y debe operar en lugares alejados de los centros urbanos, donde el riesgo de contagio es mayor. Por ello, en la nota se remarca la necesidad de garantizar prestaciones médicas sin interrupciones, independientemente de cuestiones administrativas o financieras.

“Resulta imperioso requerir la inmediata intervención”, sostiene el documento, que advierte además sobre un “riesgo cierto e inminente” para la salud y la vida de los afiliados.

En ese contexto, se informó que el sargento primero Luis Antonio Chocala permanece internado desde el 2 de abril en la clínica Sagrado Corazón de Orán, con un cuadro febril sospechoso de enfermedades tropicales.

El brote también genera preocupación en otras localidades del norte provincial, como Tartagal y zonas de frontera, donde las condiciones ambientales favorecen la proliferación de enfermedades.

Fuente: Cristina Carrazán