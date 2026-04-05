Javier Milei acusó a Villarruel de traición y de intentar boicotear su gestión

La interna en la cúpula del Poder Ejecutivo sumó un nuevo capítulo de alto voltaje. El presidente Javier Milei acusó abiertamente a su vicepresidenta, Victoria Villarruel, de traicionarlo y de llevar adelante maniobras para perjudicar su gestión.

Las declaraciones se dieron en una entrevista concedida al medio español El Debate, en el marco de su participación en el Madrid Economic Forum. Allí, el mandatario aseguró que los supuestos movimientos en su contra no son recientes, sino que se remontan incluso a antes de asumir el Gobierno.

“A la luz de su comportamiento, no me sorprende que haya intentado que me cancelaran; lo que sí me sorprende es que estas cosas ella ya las venía craneando desde que entramos al Congreso”, lanzó Milei, dejando al descubierto una fractura política que parece profundizarse con el paso del tiempo.

El Presidente vinculó este distanciamiento con el quiebre ocurrido durante el Pacto de Mayo, al recordar la ausencia de Villarruel en la firma del acuerdo. Según sostuvo, la vicepresidenta alegó problemas de salud para no asistir, aunque al día siguiente participó con normalidad en un acto oficial, lo que generó malestar en el entorno presidencial.

En otro tramo de la entrevista, Milei cuestionó el acercamiento político de Villarruel a sectores que considera incompatibles con la línea del Gobierno. En particular, apuntó a su encuentro con la expresidenta María Estela Martínez de Perón y a la inauguración de un busto en su honor en el Senado, interpretando estos gestos como una provocación.

Además, el jefe de Estado denunció que el círculo cercano de la vicepresidenta “no deja de decir insultos y aberraciones” contra su gestión, lo que profundiza la desconfianza dentro de la administración.

Hacia el final del reportaje, Milei expresó su sorpresa por lo que considera una estrategia sostenida de desgaste político en su contra, incluso con supuestos vínculos con sectores disidentes del partido español Vox.