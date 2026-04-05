Azconzábal asume como nuevo DT de Gimnasia y Tiro y debutará ante Chacarita

Juan Manuel Azconzábal será el nuevo director técnico de Gimnasia y Tiro, tras alcanzar un acuerdo con la dirigencia en las últimas horas. El entrenador arribará a Salta este lunes y será presentado oficialmente el martes, con el objetivo de iniciar de inmediato los trabajos con el plantel.

Un cambio en busca de resultados

La llegada del “Vasco” se produce luego de la salida de Fernando Quiroz, en un contexto donde el equipo necesita recuperar regularidad. El conjunto salteño atraviesa una racha adversa, con solo 2 puntos obtenidos de los últimos 12 en juego, lo que aceleró la decisión de la dirigencia de apostar por un nuevo ciclo.

Debut con un condimento especial

El estreno de Azconzábal será frente a Chacarita Juniors en Buenos Aires, un rival al que ya dirigió en el pasado. Este antecedente podría resultar clave en la planificación del partido, en un escenario donde el entrenador tendrá poco margen de adaptación.

Un perfil con experiencia

La elección del nuevo DT responde a su trayectoria en el fútbol argentino y del exterior. Azconzábal dirigió en clubes como Estudiantes de La Plata, Atlético Tucumán, Huracán y Unión de Santa Fe, además de contar con pasos por equipos de Chile, Paraguay y Perú. Su estilo se caracteriza por el orden táctico, la intensidad y el equilibrio entre defensa y ataque.