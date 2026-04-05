Central Norte no pudo sostener su racha y cayó ante Estudiantes en Caseros

Después de dos victorias consecutivas, incluido el clásico frente a Gimnasia y Tiro, Central Norte no logró prolongar su buen momento y perdió este sábado por 1 a 0 ante Estudiantes de Caseros, en el marco de la fecha 8 de la Zona A de la Primera Nacional.

El único gol del encuentro lo convirtió Facundo Ardiles a los 12 minutos del primer tiempo, en un partido que se definió temprano y en el que el “Cuervo” no logró revertir el resultado.

Con este resultado, el conjunto salteño suma 8 puntos en siete partidos disputados y se ubica provisoriamente en la posición 11 de la tabla, con un balance de dos triunfos, dos empates y tres derrotas.

En la próxima fecha, Central Norte tendrá la oportunidad de recuperarse en casa, cuando reciba a Mitre de Santiago del Estero en busca de volver a la senda de la victoria.