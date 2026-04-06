Desde hoy el Abril Cultural Salteño celebra su edición 49

La programación comienza a las 20:00 horas de hoy con la apertura oficial en la Sala Dakak de Pro Cultura, ubicada en Mitre 331, con la muestra Pintores por la Paz.

La misma reunirá a artistas salteños en una exposición colectiva de entrada libre y gratuita.

Esta misma noche, a las 21, se inaugurará la muestra plástica Acontece de Raquel Escribas en el hall de la Fundación Salta, en General Güemes 434, también con acceso libre.