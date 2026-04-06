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Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

 

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Desde hoy el Abril Cultural Salteño celebra su edición 49

Una nutrida agenda invita a reflexionar sobre el arte y la paz.

Salta Hoy

06 / 04 / 2026

 

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La programación comienza a las 20:00 horas de hoy con la apertura oficial en la Sala Dakak de Pro Cultura, ubicada en Mitre 331, con la muestra Pintores por la Paz.

La misma reunirá a artistas salteños en una exposición colectiva de entrada libre y gratuita.

Esta misma noche, a las 21, se inaugurará la muestra plástica Acontece de Raquel Escribas en el hall de la Fundación Salta, en General Güemes 434, también con acceso libre.

 

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