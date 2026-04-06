Femicidio en El Tipal: El juicio se reanuda con nuevos testimonios
Hoy continúa el juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras con nuevas declaraciones. El miércoles será la reconstrucción del crimen en el lugar del hecho.
Salta Hoy
06 / 04 / 2026
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El tribunal también dispuso que la reconstrucción del día miércoles se realice en un horario similar al del día del crimen y que se notifique previamente a los actuales ocupantes de la vivienda, que hoy se encuentra alquilada, en una medida que busca garantizar las condiciones necesarias para llevar adelante la diligencia.