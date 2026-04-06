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Sigue la búsqueda de uno de los presos que se fugó de la Alcaidía el fin de semana

En la madrugada del sábado, dos presos lograron escapar de la Alcaidía en la zona norte de la ciudad.

Salta Hoy

06 / 04 / 2026

 

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Uno de ellos, Jorge Miguel Ángel Fernández, de 31 años, involucrado en una causa por robo fue recapturado a las pocas horas. 

Sin embargo, el segundo Jonathan Jordan Peloc, alias Camboya, de 41 años, sigue en calidad de prófugo. 

Este hombre está acusado de un homicidio ocurrido en Barrio Alta Tensión en 2024, y desde entonces estaba detenido. 

Hay varios operativos policiales en distintos puntos de la ciudad, algunos de ellos en la zona del Valle de Lerma. 

 

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