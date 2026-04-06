La provincia de Salta cerró un exitoso fin de semana largo por Semana Santa

La provincia de Salta cerró un fin de semana largo de Semana Santa con resultados que superaron ampliamente las proyecciones iniciales. Un total de 49.536 turistas visitaron los distintos destinos, alcanzando una tasa neta de ocupación turística del 80,1% en toda la provincia, lo que representa niveles excelentes para la actividad. El impacto económico generado durante el período alcanzó los $18.937.338.731, con un gasto promedio diario por turista de $141.591 y una estadía promedio de 2,7 noches.

En este contexto, y de acuerdo a la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), Salta volvió a posicionarse entre los destinos más elegidos del país. Como en el fin de semana largo por el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la provincia integró el grupo de los principales polos turísticos junto a San Carlos de Bariloche, Puerto Iguazú, Mendoza, Mar del Plata y la Ciudad de Buenos Aires. Además, registró indicadores por encima de la media nacional, con una estadía promedio de 2,7 noches frente a las 2,6 del país, y un gasto diario superior a los $140 mil, por encima de los $108.000 a nivel nacional.

En los principales destinos, la ocupación promedio fue del 82,5%, con muy buenos registros en Cachi (93,1%), La Caldera (86,4%), Cafayate (83,1%), Rosario de la Frontera (82,3%), Chicoana (81%), Iruya (79,9%) y la ciudad de Salta (77%), consolidando una oferta turística diversa y atractiva en todo el territorio.

En este contexto, Salta consolidó su posición de liderazgo en el Norte Argentino. La conectividad aérea fue un factor clave, con vuelos receptivos —tanto nacionales como internacionales— que registraron niveles de ocupación prácticamente completos. En este sentido, el aeropuerto internacional Martín Miguel de Güemes registró un movimiento de más de 14.000 pasajeros durante el período.

Uno de los principales diferenciales de la provincia fue la organización de más de 200 actividades turísticas y religiosas distribuidas en todo el territorio. La agenda, de carácter federal, tuvo una fuerte presencia tanto en el interior como en la ciudad capital, donde se ofrecieron propuestas que combinaron tradiciones, cultura y naturaleza, impulsando el desarrollo turístico en cada destino.

Entre el 2 y el 5 de abril se realizaron celebraciones y rituales religiosos, como la representación de la Pasión de Cristo, la Misa Criolla, el recorrido por las iglesias y Vía Crucis, además de ferias de emprendedores y artesanos, concursos gastronómicos y festivales. La oferta se completó con experiencias de turismo activo —como trekking, cabalgatas y actividades al aire libre— y recorridos históricos y culturales que permitieron poner en valor el patrimonio local. Este conjunto de propuestas forma parte del calendario de Semana Santa, consolidándose como una herramienta clave para promover el turismo interno, fortalecer el desarrollo local a través de la articulación con gobiernos locales y el sector privado.

En cuanto a los principales atractivos, el Tren a las Nubes transportó 1.037 pasajeros, mientras que el Teleférico San Bernardo recibió a más de 9.000 visitantes. Por su parte, el Hotel Termas de Rosario de la Frontera alcanzó el 100% de ocupación.

El gobernador Gustavo Sáenz destacó los resultados obtenidos y el rol de la inversión pública en el desarrollo turístico: “Estos números son también el resultado de una decisión estratégica de invertir en infraestructura turística y cultural. La refacción y ampliación del Aeropuerto Internacional Martín Miguel de Güemes, la gestión del futuro aeropuerto en Cafayate, el desarrollo del Centro de Convenciones, la puesta en valor del Mercado Artesanal y la incorporación del nuevo teleférico Ala Delta forman parte de una visión integral para seguir potenciando a Salta como destino. Estamos generando condiciones para crecer de manera sostenida y federal en toda la provincia”.

Por su parte, la ministra de Turismo y Deportes, Manuela Arancibia, puso el foco en la conectividad: “Salta cuenta hoy con una sólida conectividad aérea, con seis destinos nacionales y tres rutas internacionales activas, y con proyección de ampliarse a cuatro o cinco en el corto plazo. Además, las principales aerolíneas de América Latina ya operan en la provincia, como Latam, Copa Airlines, Aerolíneas Argentinas y JetSmart, y se prevé la incorporación de nuevas compañías”.

Desde las cámaras sectoriales también resaltaron el trabajo conjunto. En ese sentido, el presidente de la Cámara de Turismo de Salta, Facundo Assaf, expresó: “Los resultados de este fin de semana reflejan una articulación público-privada que funciona, con un Ministerio que mantiene una escucha activa permanente con el sector. Esa cercanía permite planificar mejor, anticipar la demanda y potenciar cada destino con una estrategia común”.

Con una propuesta integral, federal y diversa, que combina tradición, fe, cultura, naturaleza e inversión en infraestructura, Salta reafirma su posicionamiento como uno de los destinos más elegidos del país y el destino líder del NOA.