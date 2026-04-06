Violencia en el fin de semana: Un muerto y 14 detenidos en Barrio La Fama

La pelea se originó por el pedido que había hecho y nunca llegó, que escaló entre dos agrupaciones barriales y terminó con el hecho de violencia.

Hasta ahora, hay 14 detenidos que comenzarán a declarar en el transcurso de la jornada de hoy.

Las autoridades investigan las circunstancias que llevaron a este homicidio, el número 14 en la provincia desde que comenzó el año, según las estadísticas.



