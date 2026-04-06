Violencia en el fin de semana: Un muerto y 14 detenidos en Barrio La Fama
Un hombre fue asesinado con disparo de arma de fuego en la madrugada del viernes pasado tras un reclamo por un pedido de bebidas a un delivery, en la zona este de la ciudad.
Salta Hoy
06 / 04 / 2026
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La pelea se originó por el pedido que había hecho y nunca llegó, que escaló entre dos agrupaciones barriales y terminó con el hecho de violencia.
Hasta ahora, hay 14 detenidos que comenzarán a declarar en el transcurso de la jornada de hoy.
Las autoridades investigan las circunstancias que llevaron a este homicidio, el número 14 en la provincia desde que comenzó el año, según las estadísticas.