Semana Santa: Buen fin de semana largo

Asi lo confirmó por Radio Salta, Facundo Assaf, presidente de la Cámara de Turismo de Salta.

Por otro lado Assaf, comparó la cantidad de turistas recibidos en el verano con el número de reservas de este fin de semana largo.

“Podemos decir que este buen resultado está vinculado a que fuimos más constantes con la promoción y realizamos reuniones semanales con las autoridades”, dijo el empresario.

Assaf indicó que “al turista ya no le basta con unos buenos paisajes: necesita ganar experiencias nuevas”.

A todo esto, confirmó que el turismo que llega por los eventos es algo a tener en cuenta.