Más de 10 mil personas subieron al Teleférico en el fin de semana largo
Así lo dijo por Radio Salta, Ángel Causarano, titular del directorio de la empresa del Estado que maneja el servicio de San Bernardo y Ala Delta.
Salta Hoy
06 / 04 / 2026
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Explicó que la mayoría de los visitantes provienen de Brasil, Paraguay, Uruguay y del sur del país.
A pesar de haber tenido años exitosos en el pasado, los números actuales han superado los de años anteriores, gracias a la incorporación del cerro Ala Delta.
La situación se mantiene positiva con muchos turistas aún presentes hoy lunes.
Causarano adelantó que se trabaja para brindar espectáculos nocturnos en el sector de la cima del cerro Ala Delta.