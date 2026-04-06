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Recompensa de $10 millones por datos ciertos del prófugo Jonatan Jordan Peloc

La fuga de la Alcaidía General de la ciudad de Salta, se produjo el pasado sábado 4 de abril y, desde entonces, no se tienen datos sobre el paradero del acusado, quien estaba detenido con prisión preventiva por homicidio agravado por el uso de arma de fuego, ocurrido el 15 de noviembre de 2024 en barrio Alta Tensión de la ciudad de Salta.

Salta Hoy

06 / 04 / 2026

 

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El fiscal penal 1 del distrito Centro, Pablo Paz, informó que, en el marco de la solicitud realizada por el Ministerio Público Fiscal ante el Gobierno de la provincia de Salta, se dispuso el otorgamiento de una recompensa de diez millones de pesos  para la persona que aporte datos ciertos que permitan la ubicación y detención de Jonatan Jordan Peloc, alias “Camboya”, quien se encuentra prófugo.

Según aclara el Decreto N° 178 del Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, se establece el pago de una recompensa de 10 millones de pesos para toda persona que, sin haber intervenido en el hecho, aporte información veraz y comprobable que resulte determinante para la localización del prófugo.

Se especifica que los datos podrán ser aportados de manera personal o a través de terceros, y que no podrán acceder al beneficio, funcionarios públicos ni integrantes de fuerzas de seguridad o de organismos de inteligencia.

La medida responde a la gravedad del hecho y al estado de preocupación social generado tras la fuga, y busca intensificar los esfuerzos para lograr la pronta detención de Peloc.

Desde el Gobierno provincial se instruyó además, dar amplia difusión a la recompensa y se autorizó la reasignación de partidas presupuestarias para su cumplimiento.

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