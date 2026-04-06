Dolor en La Merced: Murió un nene tras ser atropellado

Momentos de profundo dolor y tensión se vivieron en La Merced tras confirmarse el fallecimiento del niño de cinco años que había sido atropellado por una camioneta en plena zona céntrica de la localidad, en un hecho que generó conmoción entre vecinos y familiares.

El siniestro vial se registró cerca de las 20.40 sobre la avenida principal, frente a la plaza San Martín, un sector de alta circulación, donde el menor circulaba en bicicleta cuando fue embestido por el vehículo.

Tras el impacto, el niño fue asistido de urgencia y derivado en código rojo al hospital Materno Infantil de la ciudad de Salta, debido a la gravedad de las lesiones sufridas, donde pese a los esfuerzos se confirmó su fallecimiento horas más tarde.

De acuerdo a los primeros datos, la camioneta involucrada sería del intendente de la localidad, aunque esta información no fue confirmada oficialmente, y el conductor sería un empleado que cumplía funciones como chofer.

El hombre fue demorado en el lugar por efectivos policiales y posteriormente trasladado a la Alcaidía General, donde quedó a disposición de la Fiscalía interviniente, a la espera de las medidas judiciales que se dispongan.



En el marco de la investigación, se le realizaron al conductor el test de alcoholemia y el correspondiente dosaje, cuyos resultados serán claves para determinar su situación procesal.

El vehículo involucrado fue secuestrado y trasladado a la comisaría local, donde quedó a disposición de las pericias que llevará adelante personal de Criminalística.

Testigos del hecho señalaron que la camioneta circulaba a gran velocidad al momento del impacto, aunque estas versiones deberán ser confirmadas mediante las pericias oficiales.

Tras el siniestro, la tensión comenzó a escalar entre los vecinos, que se congregaron en el lugar del hecho y posteriormente se dirigieron hacia el edificio de la Municipalidad.

Con el paso de los minutos, la situación se tornó más compleja cuando un grupo de personas se manifestó frente al edificio municipal, donde se registraron incidentes y quema de algunos elementos, lo que motivó la intervención de la Policía.



Personal debió actuar para controlar la situación y evitar que los disturbios escalaran, en un contexto de fuerte malestar social por lo ocurrido.

El área donde ocurrió el siniestro fue restringida al tránsito durante varias horas, mientras se realizaban las primeras actuaciones y se recababan testimonios para reconstruir la mecánica del hecho.



La investigación quedó en manos de la Fiscalía correspondiente, que deberá determinar las circunstancias del siniestro, la responsabilidad del conductor y eventuales agravantes.

El caso generó una fuerte conmoción en toda la comunidad de La Merced, especialmente por la edad de la víctima y las características en las que ocurrió el hecho.

En las próximas horas se esperan novedades en torno a la causa, en función de los resultados de las pericias y las decisiones que adopte la Fiscalía.

Vía El Tribuno