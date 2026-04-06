Femicidio en El Tipal: el juicio se reanuda hoy

El juicio por el femicidio de Mercedes Kvedaras, ocurrido el 4 de agosto de 2023 en el barrio privado El Tipal, se reanudará este lunes 6 de abril con la continuidad de la ronda de testimoniales, en una etapa clave del proceso donde comenzarán a profundizarse los relatos de testigos y se incorporarán nuevos elementos que serán determinantes para la reconstrucción judicial del hecho.

La causa, que tiene como único imputado a José Eduardo Figueroa, esposo de la víctima, es seguida con atención por su impacto social y por la gravedad de la acusación, que lo señala como autor del delito de homicidio doblemente calificado por el vínculo, la relación de pareja preexistente y por mediar violencia de género, una figura que prevé la pena de prisión perpetua.

El tribunal que lleva adelante el debate está integrado por los jueces Cecilia Flores Toranzos, Eduardo Sángari y Leonardo Feans, mientras que la fiscal penal de la Unidad de Femicidios, María Luján Sodero Calvet, representa al Ministerio Público Fiscal en un proceso que se extenderá hasta el 4 de mayo y en el que se prevé la declaración de alrededor de 80 testigos.

Uno de los puntos más relevantes de esta semana será la reconstrucción del hecho, prevista para el miércoles 8 de abril, una medida que fue definida tras los planteos realizados durante las primeras audiencias y que se realizará en la vivienda donde ocurrió el crimen, específicamente en el baño, considerado el escenario central de la agresión.

La diligencia contará con la participación directa del imputado, quien podrá intervenir activamente para exponer su versión de lo ocurrido, utilizando para ello un muñeco o una persona con características físicas similares a Mercedes Kvedaras, lo que permitirá recrear la secuencia que sostiene desde el inicio del proceso judicial.

Además, intervendrán peritos del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) en representación del Ministerio Público Fiscal y un consultor técnico por parte de la defensa, quienes posteriormente deberán declarar en el juicio y exponer sus conclusiones sobre lo observado durante la reconstrucción, incorporando así un análisis técnico clave al debate.

El tribunal también dispuso que la reconstrucción se realice en un horario similar al del día del crimen y que se notifique previamente a los actuales ocupantes de la vivienda, que hoy se encuentra alquilada, en una medida que busca garantizar las condiciones necesarias para llevar adelante la diligencia.