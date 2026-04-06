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Conmoción y disturbios en La Merced: Un niño de 5 años murió atropellado por una camioneta

Vecinos y familiares protestan violentamente frente al municipio. El vehículo pertenece a la Municipalidad y era conducido por el chofer del intendente. El test de alcoholemia dio negativo y se esperan los resultados del dosaje de sangre.

Salta Hoy

06 / 04 / 2026

 

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El siniestro vial ocurrió este domingo alrededor de las 20:30 en la avenida principal frente a la plaza San Martín. 

El chico circulaba en bicicleta cuando el vehículo lo embistió. 

A pesar de los esfuerzos médicos, el niño falleció en el hospital Materno Infantil. 

La situación generó protestas entre los vecinos y familiares, quienes querían linchar al conductor y se manifestaron frente al municipio.

La causa está caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por velocidad y no respetar las norma viales.

Flavio Peloc, director de Prensa y Relaciones Institucionales de la Policía de Salta, indicó que en la jornada de hoy continuarán las pericias en el lugar de los hechos y en la camioneta que ayer no se habían podido realizar.

Peloc afirmó que el test de alcoholemia dio negativo para el conductor de la camioneta y que paralelamente se ordenó la extracción de sangre para corroborar su estado general y saber sobre todo si no estaba bajo los efectos de alguna sustancia o droga.

El periodista Jaime Berrera dio detalles de las protestas que se desarrollaron anoche y esta mañana frente al municipio de La Merced.

El cronista comentó que una mujer policía terminó con cortes en la cabeza.

 

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