Conmoción y disturbios en La Merced: Un niño de 5 años murió atropellado por una camioneta

El siniestro vial ocurrió este domingo alrededor de las 20:30 en la avenida principal frente a la plaza San Martín.

El chico circulaba en bicicleta cuando el vehículo lo embistió.

A pesar de los esfuerzos médicos, el niño falleció en el hospital Materno Infantil.

La situación generó protestas entre los vecinos y familiares, quienes querían linchar al conductor y se manifestaron frente al municipio.

La causa está caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito agravado por velocidad y no respetar las norma viales.

Flavio Peloc, director de Prensa y Relaciones Institucionales de la Policía de Salta, indicó que en la jornada de hoy continuarán las pericias en el lugar de los hechos y en la camioneta que ayer no se habían podido realizar.

Peloc afirmó que el test de alcoholemia dio negativo para el conductor de la camioneta y que paralelamente se ordenó la extracción de sangre para corroborar su estado general y saber sobre todo si no estaba bajo los efectos de alguna sustancia o droga.

El periodista Jaime Berrera dio detalles de las protestas que se desarrollaron anoche y esta mañana frente al municipio de La Merced.

El cronista comentó que una mujer policía terminó con cortes en la cabeza.