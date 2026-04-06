Alerta por convulsión de una adolescente en un colectivo
Radio Salta confirmó que ocurrió hoy, cerca de las 8:00 en el interior de una unidad del Corredor 5B, en la esquina de Pellegrini y Alvarado.
Salta Hoy
06 / 04 / 2026
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El llamado al Sistema de Emergencias 911 indicaba que una menor estaba convulsionando.
Al lugar llegó una ambulancia del Samec y trasladó al hospital a la pasajera, una menor de 16 años.
El diagnóstico previo fue post convulsivo, según los profesionales que intervinieron.
Tras la emergencia hubo desvíos en la zona.