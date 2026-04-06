 imagen

EN VIVO 21:00 a 22:2 HRS

Éxodo Turístico "El Turismo es el Camino"

Conducción: Virginio Montiel y Fernando Lozano

 

Toda la programación

Alerta por convulsión de una adolescente en un colectivo

Radio Salta confirmó que ocurrió hoy, cerca de las 8:00 en el interior de una unidad del Corredor 5B, en la esquina de Pellegrini y Alvarado.

Salta Hoy

06 / 04 / 2026

 

VER GALERÍA

 

El llamado al Sistema de Emergencias 911 indicaba que una menor estaba convulsionando. 

Al lugar llegó una ambulancia del Samec y trasladó al hospital a la pasajera, una menor de 16 años. 

El diagnóstico previo fue post convulsivo, según los profesionales que intervinieron. 

Tras la emergencia hubo desvíos en la zona.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO