Un incendio en la Alcaidía generó preocupación en la zona norte de la ciudad

Operarios estaban realizando un trabajo de soldadura en una de las celdas, esas chispas tomaron contacto con un colchón y originó el incendio que fue controlado.

Desde el exterior del establecimiento se podía advertir una densa columna de humo, en la jornada que coincide con el día de visitas lo que derivó en preocupación de los familiares.

En un primer momento se habló de una ambulancia que salió de la Alcaidía pero que no tendría vinculación con esta situación.

Algunos presos tuvieron contacto con humo y fueron atendidos por médicos en el lugar. No se informó de heridos.

Tras el incidente donde intervinieron Bomberos de la Policía, se retomaron las visitas en la Alcaidía General.

Hubo sorpresa para quienes estaban en el Parque del Bicentenario porque durante la intervención fue cerrado por protocolo.