Femicidio en El Tipal: Declararon familiares de la víctima
Durante la segunda jornada del juicio que se sigue contra José Eduardo Figueroa, ayer brindaron su testimonio dos hermanos de la víctima, la novia y la suegra de uno de ellos y un efectivo policial.
Salta Hoy
07 / 04 / 2026
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Los cuatro testigos, todos del entorno familiar de la víctima, coincidieron en señalar que ella había manifestado su intención de separarse de su esposo, pero que esto no se concretaba ante la negativa de él, quien intentaba persuadirla de no hacerlo.