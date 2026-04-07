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La Mañana de Radio Salta

Conducción: Fernando Palopoli, Marita Simón, Daniel Chocobar, Nelson Colque, Pablo Ferrer, Delia Aguilar y César Alurralde

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Salta Hoy

El más completo informativo elaborado por el departamento de prensa de Radio Salta, con la conducción de César Alurralde y Delia Aguilar.  

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Femicidio en El Tipal: Declararon familiares de la víctima

Durante la segunda jornada del juicio que se sigue contra José Eduardo Figueroa, ayer brindaron su testimonio dos hermanos de la víctima, la novia y la suegra de uno de ellos y un efectivo policial.

Salta Hoy

07 / 04 / 2026

 

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Los cuatro testigos, todos del entorno familiar de la víctima, coincidieron en señalar que ella había manifestado su intención de separarse de su esposo, pero que esto no se concretaba ante la negativa de él, quien intentaba persuadirla de no hacerlo.

 

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