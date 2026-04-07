La Merced vive momentos de tensión tras la muerte de Tomás, un niño de 5 años
El pequeño fue atropellado en un accidente que conmocionó a la comunidad. Los vecinos y familiares se manifestaron exigiendo justicia, lo que llevó a incidentes y cortes de ruta.
Salta Hoy
07 / 04 / 2026
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[Foto gentiliza Diario El Tribuno]
Se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de Infantería de la Policía, quienes controlaron la situación.
Una mujer policía resultó herida y un manifestante fue detenido.
El conductor del vehículo involucrado, Miguel Plaza, carecía de licencia de conducir y está bajo investigación.
La vinculación del caso con el intendente Javier Wayar, propietario de la camioneta involucrada en el accidente, aumentó la conflictividad social en la zona.