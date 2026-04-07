La Merced vive momentos de tensión tras la muerte de Tomás, un niño de 5 años

[Foto gentiliza Diario El Tribuno]

Se produjeron enfrentamientos entre manifestantes y efectivos de Infantería de la Policía, quienes controlaron la situación.

Una mujer policía resultó herida y un manifestante fue detenido.

El conductor del vehículo involucrado, Miguel Plaza, carecía de licencia de conducir y está bajo investigación.

La vinculación del caso con el intendente Javier Wayar, propietario de la camioneta involucrada en el accidente, aumentó la conflictividad social en la zona.