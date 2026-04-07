Ingresó a Diputados un pedido para intervenir el municipio de La Merced
El planteo surge tras la muerte en un accidente de tránsito de un niño de 5 años en manos del chofer del intendente Javier Wayar.
Salta Hoy
07 / 04 / 2026
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La presentación fue impulsada por legisladores de Cerrillos en medio de protestas, disturbios y un fuerte reclamo social y si el proyecto prospera, podría debatirse en la sesión de hoy.
En tanto el intendente mercedeño Javier Wayar -en un comunicado conocido ayer en la tarde-, denunció el robo de la camioneta y pidió actuar “con el mayor rigor de la ley”.