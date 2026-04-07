Desde este miércoles el colectivo se va a 1450 pesos

Paralelamente Saeta anunció que próximamente desaparecerá la gratuidad del segundo boleto de trasbordo.

“Tendremos un descuento del 50 por ciento en ese segundo boleto del trasbordo”, dijo Claudio Mohr, presidente de Saeta.

Por otro lado, indicó que se debería discutir las gratuidades para estudiantes de familias con buen pasar económico o aquellos que viven al frente de la escuela o colegio.

“Son temas que yo digo que se deben hablar porque el sistema está muy afectado por sostener tantas gratuidades”, expresó.

Mohr dijo que también se podría debatir sobre las distancias máximas y el tope de viajes por día para el pase estudiantil.

Finalmente indicó que el boleto de colectivo hoy tendría que costar 4100 pesos para ser viable y poder sostener el sistema de transporte sin subsidios.

“Obviamente que ese precio es imposible de pagar por los usuarios salteños, pero esa cifra sería lo ideal”, manifestó.