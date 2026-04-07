Día Nacional de la Zamba “El sentimiento del pueblo está en la 7 de Abril”

Un día como hoy, pero en 1916, se registró en SADAIC, por primera vez, una zamba argentina que es justamente “La 7 de abril”.

Romántica, sensual y provocativa. Así se entiende a la zamba, esta danza típica que retrata el momento del encuentro entre dos almas, que mezcla pañuelos y miradas y que ha sido musa de muchos artistas que dieron vida a grandes letras como “Zamba para no olvidar”, “Zamba para no morir”, “Zamba de Juan Panadero”, “El Paraná en una zamba” o “Zamba de mi esperanza”, entre tantas otras.

Si bien el Día Nacional de la Zamba se estableció oficialmente el 29 de septiembre en homenaje al natalicio de uno de los “padres del folklore”, Gustavo “Cuchi” Leguizamón, tradicionalmente se la sigue recordando cada 7 de abril, por ser la fecha en que se inscribe en SADAIC la primera zamba argentina.

Sin embargo, la zamba deriva de la zamacueca, un estilo originario de Perú que puede tener un compás de 6/8, de 3/4 o una combinación de ambos.

En la danza, la coreografía combina tres figuras: el arresto, la media vuelta y la vuelta entera. Dentro de la zamba existen varias modalidades como, por ejemplo, la "zamba carpera" que se distingue por ser un ritmo más ligero y porque en su música sobresale el bandoneón.

La "zamba alegre", en tanto, es la que se baila de manera más suelta y dinámica, tiene dos movimientos, dieciséis compases de zamba y otros tantos de gato y doce compases finales.

Con fecha "oficial" y "no oficial", la zamba es celebrada cada día, bailada y cantada a lo largo y ancho del país, porque es parte esencial del folklore popular y está en el ADN del argentino.

Zalazar compartió su profundo vínculo emocional con una canción que escuchó de niño, interpretada por su padre, y que evoca recuerdos de danzas en el campo.

Mencionó la relevancia de la recopilación de Don Andrés Chazarreta y cómo su propia versión de la canción ha llegado a ser significativa en el folclore nacional, sosteniéndolo a lo largo de sus 57 años de trayectoria musical. También enfatizó la importancia del registro de la canción desde 1916.

En tanto se recuerda que la zamba tendrá su encuentro especial en la Casona de Castañares hoy de 17 a 20 horas, con entrada libre y gratuita.

Habrá presentaciones artísticas junto al grupo de danzas “El Triunfo” y una charla histórica en homenaje al Día Nacional de la Zamba.

Además, se realizará una charla histórica que propondrá un recorrido por el significado y la importancia de este género dentro de la cultura popular argentina.

“Por estos motivos, yo insisto en que el sentimiento por la “7 de abril” es igual en todo el país”, dijo Zalazar por Radio Salta.