Mañana se realizará un nuevo operativo de descacharrado

Ramiro Ragno, director General de Residuos Especiales, explicó que “la actividad será este miércoles 8 de abril, de 8 a 12 hs; allí los vecinos podrán depositar de manera segura baldes, metales, palanganas, paragolpes y todo elemento o recipiente que acumule agua”.

“Los trabajos se desarrollarán en el cuadrante comprendido por: Avda. Paraguay, Avda. Bélgica, Costanera y 20 de Junio y tendrá una cobertura de 40 manzanas”, destacó el funcionario.

Para coordinar el operativo, el personal de la Patrulla Ambiental Municipal, de Atención Primaria de la Salud (APS) y de Salud Provincial, avisarán puerta a puerta a las familias de las zonas involucradas, indicó.