Intendentes pagan sueldos en cuotas a la planta política

“En otros casos, ya no podemos pagar los aumentos o pagamos los salarios en parte”, dijo por Radio Salta, Marcelo Moises, presidente del Foro de Intendentes de Salta.

El jefe comunal dijo que “el principal gasto para los municipios es el combustible”.

“Además muchos pagamos traslados en colectivo a numerosos vecinos que deben viajar a Capital para realizarse estudios o tratamientos médicos”, expresó.