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Intendentes pagan sueldos en cuotas a la planta política

La crisis financiera de las comunas salteñas comienza a hacerse sentir. En General Mosconi, la intendenta invitó a sus colaboradores políticos a renunciar a sus cargos ante la imposibilidad de afrontar sus salarios.

Salta Hoy

07 / 04 / 2026

 

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“En otros casos, ya no podemos pagar los aumentos o pagamos los salarios en parte”, dijo por Radio Salta, Marcelo Moises, presidente del Foro de Intendentes de Salta.

El jefe comunal dijo que “el principal gasto para los municipios es el combustible”. 

“Además muchos pagamos traslados en colectivo a numerosos vecinos que deben viajar a Capital para realizarse estudios o tratamientos médicos”, expresó. 

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