Una camioneta volcó en la Ruta Nacional 16 y murió un acompañante

Por causas que se investigan, una camioneta Toyota Hilux perdió el control y volcó, saliendo despedidos del vehículo el conductor y los tres acompañantes.

Uno de los acompañantes, de 44 años, murió en el lugar.

Los otros tres hombres, de 23, 29 y 35 años, sufrieron diversas lesiones y tuvieron que ser hospitalizados.

La víctima tenía domicilio en la provincia de Santa Fe.

El conductor, oriundo de El Quebrachal, dio negativo al test de alcoholemia.