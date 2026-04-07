Una camioneta volcó en la Ruta Nacional 16 y murió un acompañante
El siniestro vial ocurrió este lunes alrededor de las 12:30 a la altura de Finca Las Negras, cerca de Tolloche, en el departamento de Anta.
Salta Hoy
07 / 04 / 2026
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Por causas que se investigan, una camioneta Toyota Hilux perdió el control y volcó, saliendo despedidos del vehículo el conductor y los tres acompañantes.
Uno de los acompañantes, de 44 años, murió en el lugar.
Los otros tres hombres, de 23, 29 y 35 años, sufrieron diversas lesiones y tuvieron que ser hospitalizados.
La víctima tenía domicilio en la provincia de Santa Fe.
El conductor, oriundo de El Quebrachal, dio negativo al test de alcoholemia.