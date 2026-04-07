Sigue en vigencia un plan de pago automotor con financiación a tasa 0%

Se incluyen todas las deudas tributarias vinculadas al automotor, tanto el Impuesto a la Radicación de Automotores (IRA) para vehículos de hasta 20 años, como la Tasa de Protección Ambiental (TPA) para unidades de mayor antigüedad, como así también multas por infracciones de tránsito.

El plan permite incorporar obligaciones correspondientes hasta diciembre de 2025 en el caso de los tributos, mientras que para multas se contemplan infracciones cometidas hasta el 31 de enero de 2026.

Las deudas actualizadas podrán financiarse en un esquema de pago que incluye un anticipo y 11 cuotas, explicó por Radio Salta, Víctor Alemandi, director de Rentas de la Municipalidad.

En cuanto a la modalidad de adhesión, el funcionario indicó que el trámite puede realizarse de manera presencial o a través de la web. “Quienes cuenten con clave fiscal podrán gestionar el plan de pago de forma online, mientras que también está disponible la opción presencial en los centros de atención municipal”, explicó.

Asimismo, el plan alcanza deudas en cualquier instancia, ya sea administrativa, contencioso administrativa o judicial. “Incluso quienes tengan procesos avanzados podrán adherirse”, agregó Alemandi.

La vigencia del programa se extenderá hasta el 21 de agosto de 2026, recordó el funcionario.