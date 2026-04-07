Las estafas informáticas siguen en aumento, a pesar de las advertencias

Vio un anuncio sobre la renovación de su tarjeta de crédito y decidió hacer clic.

Ingresó a un chat donde habló con un supuesto empleado.

Durante una videollamada, la guiaron y la mujer transfirió cinco millones de pesos.

La damnificada presentó la correspondiente denuncia y ahora la justicia investiga el caso para intentar recuperar el dinero.