Las estafas informáticas siguen en aumento, a pesar de las advertencias
Una señora de 65 años fue víctima de un engaño en Facebook y perdió 5 millones de pesos.
Salta Hoy
07 / 04 / 2026
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Vio un anuncio sobre la renovación de su tarjeta de crédito y decidió hacer clic.
Ingresó a un chat donde habló con un supuesto empleado.
Durante una videollamada, la guiaron y la mujer transfirió cinco millones de pesos.
La damnificada presentó la correspondiente denuncia y ahora la justicia investiga el caso para intentar recuperar el dinero.