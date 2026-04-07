 imagen

EN VIVO 22:00 a 00:00 HRS

Música y Memoria

Conducción: Miguel Ángel Cáseres

 

Toda la programación

Las estafas informáticas siguen en aumento, a pesar de las advertencias

Una señora de 65 años fue víctima de un engaño en Facebook y perdió 5 millones de pesos.

Salta Hoy

07 / 04 / 2026

 

VER GALERÍA

 

Vio un anuncio sobre la renovación de su tarjeta de crédito y decidió hacer clic. 

Ingresó a un chat donde habló con un supuesto empleado. 

Durante una videollamada, la guiaron y la mujer transfirió cinco millones de pesos. 

La damnificada presentó la correspondiente denuncia y ahora la justicia investiga el caso para intentar recuperar el dinero.

 

AGREGAR A MIRADIO

 

 

AM840

FM96.9

  • Av. Ex Combatientes de Malvinas 3890 - Salta - Argentina
  • +54 387-424-6222

© COPYRIGHT 2019 RADIO SALTA - DESARROLLADO POR MUSTANG CLOUD

NOMBRE RAREIO