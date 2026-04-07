Confirman el primer fallecimiento por chikungunya en Salta

La cartera sanitaria informó que el primer fallecimiento asociado a esta enfermedad es un paciente residente de Embarcación, quien inició síntomas el 27 de marzo con fiebre, cefalea, náuseas y fuertes dolores articulares. El cuadro se agravó con una neumopatía, lo que motivó su traslado el 3 de abril al hospital de mayor complejidad en San Ramón de la Nueva Orán, donde falleció el día 4 de abril. Las pruebas de laboratorio confirmaron el diagnóstico positivo. Ante este suceso, las autoridades refuerzan las acciones de control de foco y el seguimiento del entorno familiar en las áreas implicadas.