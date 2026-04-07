Confirman el primer fallecimiento por chikungunya en Salta
Se trata de un paciente residente en Embarcación. Asimismo, se registran 572 casos confirmados y 27 casos probables. El Ministerio de Salud Pública emitió el reporte actualizado sobre la vigilancia de Chikungunya en el territorio provincial en la jornada de hoy, con la información de la muerte confirmada.
Salta Hoy
07 / 04 / 2026
La cartera sanitaria informó que el primer fallecimiento asociado a esta enfermedad es un paciente residente de Embarcación, quien inició síntomas el 27 de marzo con fiebre, cefalea, náuseas y fuertes dolores articulares. El cuadro se agravó con una neumopatía, lo que motivó su traslado el 3 de abril al hospital de mayor complejidad en San Ramón de la Nueva Orán, donde falleció el día 4 de abril. Las pruebas de laboratorio confirmaron el diagnóstico positivo. Ante este suceso, las autoridades refuerzan las acciones de control de foco y el seguimiento del entorno familiar en las áreas implicadas.