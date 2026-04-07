El móvil oncológico realiza mamografías y PAP el sur provincial durante todo abril

El camión oncológico del Ministerio de Salud Pública presta servicios en la en el sur provincial, donde ofrece a las mujeres la posibilidad de realizarse mamografías y Papanicolaou gratuitas.

Las jornadas previstas son:

7 de abril - El Quebrachal (mamografías)

8 y 9 de abril - Joaquín V. González (mamografías)

10 de abril - El Galpón (mamografías)

13 y 14 de abril - Las Lajitas (mamografías y PAP)

15 y 16 de abril - Apolinario Saravia (mamografías)

17 de abril - Gral. Pizarro (mamografías)

Así lo informó la Subsecretaría de Medicina Social, destacando que la atención arrancará el lunes 6 de abril en el hospital de EL Quebrachal y continuara en Joaquín V. González.

Los turnos 30 se otorgan por ventanilla y la atención se realizará de 9 a 12 los primeros 15 y de 14 en adelante, los turnos restantes.

Se ofrece la posibilidad de realizarse mamografías gratuitas a mujeres mayores de 40 años y a aquellas menores de esa edad que presenten antecedentes familiares de cáncer de mama. Las personas que sean afiliados de la obra social PAMI, también podrán acceder al estudio.

Además, se efectuarán exámenes de Papanicolaou (PAP) para la detección temprana de células anormales que puedan indicar riesgo de cáncer de cuello de útero.

Por otra parte, se colocan vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación, a fin de que la población pueda completar los esquemas de inmunización correspondientes a cada edad.

Requisitos para estudios oncológicos

Mamografías (cupos limitados)

Presentar DNI.

Mujeres mayores de 40 años.

No encontrarse en período de lactancia.

Haber transcurrido al menos un año desde la última mamografía.

Mujeres menores de 40 años: solo con antecedentes familiares y pedido médico ginecológico.

Control ginecológico – PAP (cupos limitados)

Destinado a toda persona con útero.

No estar menstruando.

No haber mantenido relaciones sexuales en las últimas 48 horas.

No utilizar óvulos ni cremas vaginales en las 48 horas previas al estudio.