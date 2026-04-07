Continúan los controles de tránsito: ayer retuvieron 47 motos en zona sur

Con el objetivo de seguir generando seguridad y orden en la ciudad, la Municipalidad, a través de la Secretaría de Tránsito y Seguridad Vial, continúa realizando controles vehiculares.

En ese marco, ayer, en zona sur, se retuvieron 47 motocicletas. También se retuvieron 21 licencias de conducir.

Los controles se desplegaron en distintos barrios de la zona, con el fin de verificar el uso de casco, luces reglamentarias y la documentación obligatoria.

Los puntos estratégicos de los controles fueron:

Mar de Java y Scalabrini Ortiz

Jauretche y Mar de Antillas

Mar Argentino

Calle Coquena entre Avda. Gaucho Mendez (Ruta Provincial 21) y Calle Galileo Galilei

Calle San Roque (Los Mirlos) entre San Benito y Flores, frente al Block Z 1(Barrio Bancario).

Avda. Abraham Ralle entre Calles Flores y Mario Zavala

Cabe destacar que las sanciones son severas, tanto en lo económico como en las inhabilitaciones, con el objetivo de promover una mayor conciencia ciudadana.

Desde el área destacan que este tipo de operativos se seguirán realizando buscando concientizar a la comunidad.