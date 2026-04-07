Salud insta a la vacunación antigripal para prevenir formas graves de Influenza A

El Ministerio de Salud Pública informa que la vigilancia epidemiológica actual permitió identificar un total de 18 casos confirmados de Influenza A (H3N2) - Subclado K en la provincia. Los registros indican que el inicio de síntomas se produjo entre la semana epidemiológica (SE) 5 y la SE 11 de 2026, evidenciando un patrón de transmisión propagada que alcanzó su pico máximo durante la SE 10.

El reporte destaca que el foco principal de la enfermedad se sitúa en el departamento Orán, donde se concentra el 50% de los casos confirmados. No obstante, las autoridades sanitarias advirtieron sobre una dispersión regional del virus hacia otras localidades del norte provincial, como Tartagal y Santa Victoria Este, además de registrarse casos en zonas del centro, específicamente en General Güemes y Salta Capital.

Población afectada y factores de riesgo

El coordinador de la Dirección de Epidemiología, Francisco García Campos, explicó que el análisis de la situación revela que el virus afectó a personas de todas las edades, “desde lactantes de 7 meses hasta adultos de 87 años. Se observa un impacto particular en la población pediátrica y en adultos mayores, con una elevada proporción de internaciones vinculadas a la presencia de comorbilidades como asma, enfermedades cardiovasculares, tabaquismo y antecedentes de prematuridad. Estos factores incrementan significativamente el riesgo de desarrollar formas graves de la enfermedad, como la neumonía, cuadro que fue diagnosticado en varios de los pacientes asistidos durante este brote”.

Al respecto, Francisco García Campos, advirtió sobre la baja tasa de inmunización detectada en los pacientes: "Un dato alarmante del reporte epidemiológico revela que, de los 18 casos confirmados, solo 4 contaban con la vacuna antigripal aplicada durante el último año. Esta estadística refuerza la necesidad de que los grupos vulnerables acudan a los centros de salud para inmunizarse, especialmente considerando que la mayoría de los pacientes afectados no se encontraban protegidos por la vacuna al momento de contraer el virus".

Avance de la campaña de vacunación 2026

La campaña de vacunación antigripal en la provincia registra un total de 58.532 dosis aplicadas, lo que representa un porcentaje de utilización del 79,48% respecto a las dosis distribuidas. En cuanto a las coberturas por grupos prioritarios a nivel provincial, el personal de salud alcanza un 63%, seguido por las personas gestantes con un 34%. En la población pediátrica de 6 a 24 meses, la cobertura de la primera dosis se sitúa en un 20%, mientras que la segunda dosis alcanza el 10,4%. Por otro lado, se han aplicado 24.530 dosis a adultos mayores de 65 años y 12.531 dosis a personas de entre 2 y 64 años con factores de riesgo.

Prevención

Debido a que el comportamiento del brote es compatible con una transmisión comunitaria sostenida, se recomienda a la población fortalecer las medidas de prevención. Además de la vacunación, es fundamental mantener la ventilación de los ambientes y realizar la consulta médica temprana ante la aparición de síntomas como fiebre alta, tos, mialgia o dificultad respiratoria. La detección oportuna y la protección mediante vacunas son los pilares centrales para mitigar el impacto de esta contingencia sanitaria en la provincia.