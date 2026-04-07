Artemis II logró las primeras imágenes en alta definición del lado oscuro de la Luna

La misión Artemis II volvió a colocar a la humanidad frente a uno de los paisajes más enigmáticos del sistema solar. Por primera vez en más de medio siglo, astronautas lograron obtener imágenes en alta definición del lado oculto de la Luna, una región que no es visible desde la Tierra y que hasta ahora solo había sido observada con tecnología no tripulada.

A bordo de la cápsula Orion, la tripulación registró una serie de fotografías que muestran con gran detalle la superficie lunar, incluyendo formaciones geológicas impactantes como el Mare Orientale y grandes cuencas de impacto. Estas imágenes no solo tienen valor estético, sino también científico, ya que permiten profundizar el conocimiento sobre la historia y evolución del satélite.

La histórica “salida de la Tierra”, otra vez

Uno de los momentos más destacados del viaje fue la captura de una nueva versión del fenómeno conocido como “Earthrise”, es decir, la aparición de la Tierra sobre el horizonte lunar. La escena, que recuerda a la icónica imagen tomada durante la misión Apolo 8, vuelve a mostrar al planeta como una pequeña esfera azul suspendida en la inmensidad del espacio.

Esta vez, la diferencia estuvo en la calidad de los registros. Con tecnología moderna, los astronautas lograron imágenes más nítidas y detalladas, reforzando el impacto visual y simbólico de este fenómeno.

Un viaje más lejos que nunca

Además de las fotografías, la misión alcanzó un nuevo récord: los tripulantes se convirtieron en los humanos que viajaron más lejos de la Tierra, superando incluso la distancia lograda por la misión Apolo 13.

Durante el sobrevuelo de la cara oculta de la Luna, la nave permaneció incomunicada con la Tierra durante cerca de 50 minutos, una situación prevista que permitió probar la autonomía de los sistemas de la cápsula en condiciones de espacio profundo.

Un eclipse solar visto desde la órbita lunar

Otro de los hitos del viaje fue la observación de un eclipse solar total desde el espacio. Desde la órbita lunar, los astronautas pudieron ver cómo la Luna bloqueaba completamente la luz del Sol, generando una imagen única e imposible de replicar desde la superficie terrestre.

El fenómeno tuvo una duración mucho mayor que la de un eclipse observado desde la Tierra y permitió estudiar la corona solar con mayor claridad.