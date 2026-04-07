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Azconzábal asumió la dirección técnica de Gimnasia y Tiro

El nuevo DT fue presentado tras la salida de Fernando "Teté" Quiroz y tendrá un gran desafío de recuperar el nivel del plantel.

Deportes

07 / 04 / 2026

 

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Juan Manuel “Vasco” Azconzábal fue presentado en conferencia de prensa como nuevo director técnico de Gimnasia y Tiro, tras la salida de Teté Quiroz. El entrenador llegó para hacerse cargo del equipo en un momento clave y con la misión de reencauzar el rendimiento futbolístico del plantel.

El DT viene de dirigir a Chacarita hasta fines de agosto de 2025. Antes de su paso por el fútbol argentino, tuvo experiencia en el exterior al frente de Deportivo Binacional, en Perú, y de O'Higgins, en la primera división de Chile.

Foto: Prensa Gimnasia y Tiro Oficial 

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