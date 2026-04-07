La Línea de Atención Ciudadana respondió más de 50 mil llamadas en marzo

La Secretaría de Modernización y Servicios Públicos, a través de la Dirección de Atención Digital y Telefónica, informa que en marzo la Línea de Atención Ciudadana 148 respondió 53.726 llamadas, gestionando turnos para distintos servicios públicos.

De la totalidad de gestiones efectuadas, el 74 por ciento correspondió a turnos de Salud Pública; el 14 por ciento, al otorgamiento de turnos del Registro Civil, y el 5 por ciento, a gestiones vinculadas a la temática de Discapacidad.

En tanto, el 7 por ciento restante correspondió a consultas sobre trámites del sitio web de Identidad Digital (IDDI), asesoramiento para adultos mayores, anulación de turnos otorgados e información general.

Al respecto, la directora de Atención Digital y Telefónica, Jannina Burger, comentó que, en comparación con febrero, la cantidad de llamadas se incrementó un 22% debido a que, como todos los años, se registra una mayor demanda de atención por el regreso de las vacaciones, la gestión de certificados médicos por el inicio del ciclo lectivo y la reactivación de diversos trámites.

En este sentido, indicó que los agentes atienden consultas en materia sanitaria vinculadas a los servicios de consultorios externos de los hospitales Señor del Milagro, Papa Francisco, San Bernardo, Arturo Oñativia, Nuestra Señora del Rosario (Cafayate) y Joaquín Castellanos (General Güemes), así como en los 69 centros de salud de la ciudad de Salta.

Asimismo, expresó que, entre las consultas más frecuentes, en el área de Registro Civil se solicitan turnos para la tramitación de DNI, pasaportes y actas de nacimiento y matrimonio. En Discapacidad, se vinculan principalmente con la obtención del Certificado Único de Discapacidad (CUD).

“En Identidad Digital (IDDI) se reciben consultas a través del sitio web y su aplicación, mientras que también se registran trámites relacionados con la licencia de conducir en Cafayate”, dijo.

Funcionamiento de la Línea de Atención Ciudadana

De lunes a viernes, en el horario de 7:30 a 20, la atención telefónica es cubierta por un total de 90 agentes organizados en turnos rotativos. El equipo cuenta con formación específica en gestión provincial y un conocimiento integral del funcionamiento de los distintos organismos, lo que permite brindar orientación precisa y canalizar cada consulta de manera adecuada.

Se destaca que los agentes también realizan llamadas salientes a los ciudadanos en el marco de distintas acciones que impulsa la Provincia en distintas zonas. En marzo, el personal se comunicó telefónicamente con cientos de vecinos para informar sobre la recolección de residuos eléctricos y electrónicos llevada a cabo en Plaza España, como parte de una estrategia de difusión y concientización.